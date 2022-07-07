07 Temmuz 2022, Perşembe
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Uyuyan kaplana saldıran köpek, bedelini çok ağır ödedi! Her şey saniyeler içinde olup bitti! Kaplan köpeği yedi o anlar kamerada!
Hayvanat bahçesinde çekildiği iddia edilen görüntülerde kaplana kafa tutan bir köpek, saniyeler içerisinde av oldu. Bu anlar milyonlarca izlenme aldı.