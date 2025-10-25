25 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ustasının emaneti 75 yıllık makineyle 50 yıldır terzilik yapıyor
Ustasının emaneti 75 yıllık makineyle 50 yıldır terzilik yapıyor

Ustasının emaneti 75 yıllık makineyle 50 yıldır terzilik yapıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.10.2025 16:29
Gaziantep'te 59 yaşındaki terzi Nurettin Avcı, elinden iğne ipliği düşürmediği mesleğini ustasından yadigar kalan makinesiyle sürdürüyor. Yeni ve gelişmiş olan dikiş makineleri çıkmasına rağmen yarım asırdır teknolojiye meydan okuyarak 1950 model makineyle müşterilerine hizmet eden Avcı, yaklaşık 15 metrekarelik iş yerinde emektar dikiş makinesiyle hazır giyim sektörüne direniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ustasının emaneti 75 yıllık makineyle 50 yıldır terzilik yapıyor
İstinat duvarı araçların üzerine devrildi
İstinat duvarı araçların üzerine devrildi
Dondurma fabrikasının istinat duvarı çöktü
Dondurma fabrikasının istinat duvarı çöktü
Vezirköprü’de minibüs yangını
Vezirköprü’de minibüs yangını
Salda Gölü’nün maskotu kızıl geyik vatandaşlarla birlikte görüntülendi
Salda Gölü’nün maskotu kızıl geyik vatandaşlarla birlikte görüntülendi
Tuzla’da 30 yıllık lezzet artık sabit mekanda
Tuzla’da 30 yıllık lezzet artık sabit mekanda
Gözleri önünde minibüs alev alev yandı
Gözleri önünde minibüs alev alev yandı
Peribacalarını ağaçlarla güzelleştiriyorlar
Peribacalarını ağaçlarla güzelleştiriyorlar
Yatağan Girme Barajı’nda su tutulmaya başlandı
Yatağan Girme Barajı’nda su tutulmaya başlandı
Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Bursa’da 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Bursa’da 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Üç tekerlekli elektrikli motosiklet devrildi: Karı koca ağır yaralandı
Üç tekerlekli elektrikli motosiklet devrildi: Karı koca ağır yaralandı
Otomobil refüje çıktı, kavşaktan dönerek yoluna devam etti
Otomobil refüje çıktı, kavşaktan dönerek yoluna devam etti
Daha Fazla Video Göster