25 Ekim 2025, Cumartesi
Ustasının emaneti 75 yıllık makineyle 50 yıldır terzilik yapıyor
Gaziantep'te 59 yaşındaki terzi Nurettin Avcı, elinden iğne ipliği düşürmediği mesleğini ustasından yadigar kalan makinesiyle sürdürüyor. Yeni ve gelişmiş olan dikiş makineleri çıkmasına rağmen yarım asırdır teknolojiye meydan okuyarak 1950 model makineyle müşterilerine hizmet eden Avcı, yaklaşık 15 metrekarelik iş yerinde emektar dikiş makinesiyle hazır giyim sektörüne direniyor.