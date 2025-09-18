18 Eylül 2025, Perşembe
Üç ilde üç farklı zorbalık olayı! Akran zorbalığı endişe yaratıyor
Okulların açılmasıyla akran zorbalığı yeniden gündemde. Üç farklı ilde üç farklı zorbalık olayı kameralara yansıdı. Konuyla ilgili gelişmeleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan psikiyatrist uzman doktor Onur Yılmaz değerlendirdi.
AKRAN ZORBALIĞININ ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR
- İZMİR'DE 12 YAŞINDAKİ B.T YAŞITLARI TARAFINDAN OKULDA SALDIRIYA UĞRADI
- SAMSUN'DA 9. SINIF ÖĞRENCİSİ Y.E.A'NIN AYAĞI KIRILDI
- İSTANBUL'DA 9. SINIF ÖĞRENCİSİ DİĞER ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DARP EDİLDİ