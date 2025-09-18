18 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Üç ilde üç farklı zorbalık olayı! Akran zorbalığı endişe yaratıyor
Üç ilde üç farklı zorbalık olayı! Akran zorbalığı endişe yaratıyor

Üç ilde üç farklı zorbalık olayı! Akran zorbalığı endişe yaratıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2025 12:36
Okulların açılmasıyla akran zorbalığı yeniden gündemde. Üç farklı ilde üç farklı zorbalık olayı kameralara yansıdı. Konuyla ilgili gelişmeleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan psikiyatrist uzman doktor Onur Yılmaz değerlendirdi.

AKRAN ZORBALIĞININ ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR

- İZMİR'DE 12 YAŞINDAKİ B.T YAŞITLARI TARAFINDAN OKULDA SALDIRIYA UĞRADI

- SAMSUN'DA 9. SINIF ÖĞRENCİSİ Y.E.A'NIN AYAĞI KIRILDI

- İSTANBUL'DA 9. SINIF ÖĞRENCİSİ DİĞER ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DARP EDİLDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Üç ilde üç farklı zorbalık olayı! Akran zorbalığı endişe yaratıyor
Üç ilde üç farklı zorbalık olayı!
Üç ilde üç farklı zorbalık olayı!
Eksik gramajlı altın nasıl anlaşılır?
Eksik gramajlı altın nasıl anlaşılır?
İstanbul’da barajlar alarm veriyor!
İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
Ortaokul ve liselerde dijital envanter dönemi!
Ortaokul ve liselerde dijital envanter dönemi!
Deprem sonrası Sındırgı’da inşa çalışmaları
Deprem sonrası Sındırgı'da inşa çalışmaları
Trabzon’da alevlerle mücadele
Trabzon'da alevlerle mücadele
Ağaç otomobilin üzerine devrildi
Ağaç otomobilin üzerine devrildi
Ana-oğul define avı!
Ana-oğul define avı!
Usulsüz park yapan tırlara yönelik denetim yaptı
Usulsüz park yapan tırlara yönelik denetim yaptı
Canlı yayında kurtarma anı!
Canlı yayında kurtarma anı!
Nesli tehdit altında olan Arap tavşanları görüntülendi
Nesli tehdit altında olan Arap tavşanları görüntülendi
Emine Erdoğan Akiko Mikasa ile bir araya geldi
Emine Erdoğan Akiko Mikasa ile bir araya geldi
Daha Fazla Video Göster