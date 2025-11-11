Tuzla’da Tır alev alev yandı

Yangın, saat 16.10 sıralarında Anadolu Otoyolu Orhanlı Gişeler İstanbul istikametinde meydana geldi. F.A.(25) idaresindeki 34 KEU 739 plakalı dorsesiz Tır'da bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı. TIR'ın alev alev yandığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

