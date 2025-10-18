18 Ekim 2025, Cumartesi
Türkiye’nin Tarımı | Yurtta üretim sürüyor! A Haber üreticinin mesaisine ortak oldu
Türkiye'nin farklı noktalarında üreticilerin hasat mesaisi sürüyor. Dört mevsim üretimin sürdüğü Anadolu’da tarla ve bahçelerde son mahsuller toplanıyor. Özenle toplanan ürünler sofraları süslüyor. A haber ekipleri üreticinin mesaisine ortak olup on anları ekrana taşıdı.