Türkiye’nin Tarımı | Yurtta üretim sürüyor! A Haber üreticinin mesaisine ortak oldu

Giriş: 18.10.2025 16:11
Türkiye'nin farklı noktalarında üreticilerin hasat mesaisi sürüyor. Dört mevsim üretimin sürdüğü Anadolu’da tarla ve bahçelerde son mahsuller toplanıyor. Özenle toplanan ürünler sofraları süslüyor. A haber ekipleri üreticinin mesaisine ortak olup on anları ekrana taşıdı.
