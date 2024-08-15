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Türkiye'nin 'soğan deposu' Polatlı! Çiftçi dertli: Soğanda rekolte düştü

Türkiye'nin 'soğan deposu' Polatlı! Çiftçi dertli: Soğanda rekolte düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 20:52
Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan soğan, bu sene aşırı sıcaklar yüzünden tarlada yandı. Rekoltenin en az yüzde 30 düşmesi bekleniyor. Türkiye'nin soğan deposu olarak bilinen Ankara’nın Polatlı ilçesinde son durumu Gizem Galatalı ve Murat Erin araştırdı.
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