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Türk mutfağının gözdesi mantı! İşte enfes lezzetin farklı tarifler

Türk mutfağının gözdesi mantı! İşte enfes lezzetin farklı tarifler

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 13:22
Bir kaşığa 40 tane mantıyı kim sığdırır? Tabii ki Kayserililer. Her ne kadar mantı Kayseri ile bütünleşse de. İzmir'in çıtır, Samsun ve Sinop'un cevizli mantısı da lezzetiyle adından söz ettiriyor. İşte enfes lezzetin tarifleri…
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Türk mutfağının gözdesi mantı!
Türk mutfağının gözdesi mantı!
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