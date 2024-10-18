Türk mutfağının gözdesi mantı! İşte enfes lezzetin farklı tarifler

Bir kaşığa 40 tane mantıyı kim sığdırır? Tabii ki Kayserililer. Her ne kadar mantı Kayseri ile bütünleşse de. İzmir'in çıtır, Samsun ve Sinop'un cevizli mantısı da lezzetiyle adından söz ettiriyor. İşte enfes lezzetin tarifleri…

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