Türk bayrağını yere düşürmemek için gösterdiği duyarlılık yürekleri ısıttı

Düzce Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı’na özel düzenlenen sosyal deneyde Türk bayrağını yere düşürmemek için gösterdiği duyarlılıkla milyonların kalbini kazanan temizlik görevlisi Rukiye Tuna’yı, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve eşi Prof. Dr. Onur Özlü görev başında ziyaret etti. Türk bayrağı ve bir maaş ikramiye ile ödüllendirilen Tuna, bayrağı torununun çeyizine koyacağını söyleyerek bayrağa olan sevgisini bir kez daha gösterdi.

