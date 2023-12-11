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Tunahan Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? A Haber muhabiri son durumu aktardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2023 13:39
Ankara'da başıboş köpeklerin saldırdığı Tunahan'ın sağlık durumu nasıl? A Haber muhabiri Merve Pekmez son durumu aktardı.
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