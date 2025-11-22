22 Kasım 2025, Cumartesi

Trafiği tehlikeye düşüren motosikletli kamerada

Trafiği tehlikeye düşüren motosikletli kamerada

Giriş: 22.11.2025 14:01
Nilüfer ilçesinde İzmir Yolu üzerinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, trafikte yaptığı sıra dışı hareketlerle hem diğer sürücülerin hem de çevredekilerin dikkatini çekti. Seyir halindeyken motosikletine at biner gibi davranan sürücü, zaman zaman ayağa kalkarak, zaman zaman da sele üzerinde ileri-geri hamleler yaparak ilerledi. Yoğun trafikte araçların arasından kıvrak hareketlerle geçen sürücünün, motosikleti bir ulaşım aracı gibi değil de adeta bir gösteri sahnesi gibi kullandığı gözlendi. Sürücünün kimliği henüz tespit edilemezken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
