19 Eylül 2025, Cuma

Top biber reçele dönüşüyor! Salçalık top biber nasıl reçel oluyor?

Top biber reçele dönüşüyor! Salçalık top biber nasıl reçel oluyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2025 16:32
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan girişimci bir kadın yöreye özgü top biberleri reçel yapıyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
