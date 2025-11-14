14 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Tırın altında ezilen yaşlı adam öldü
Tırın altında ezilen yaşlı adam öldü

Tırın altında ezilen yaşlı adam öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2025 16:05
Edinilen bilgiye göre kaza; Kadirli ilçesi Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarında meydana geldi. Bulvar üzerinde yaya olarak ilerleyen 86 yaşındaki Emin Cankurt, yakıt almak için petrol istasyonuna girmeye çalışan H.D. yönetimindeki 80 ADF 619 plakalı tırın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Emin Cankurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kadirli Osmaniye yolunda ulaşım kaza nedeniyle kontrollü şekilde sağlanırken sürücü H.D. polis tarafından göz altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tırın altında ezilen yaşlı adam öldü
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Ölen çocukların dedesi konuştu
Ölen çocukların dedesi konuştu
Şehidin annesi: Armağan’ım güle güle git
Şehidin annesi: Armağan’ım güle güle git
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu’ya veda!
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'ya veda!
Hangi iller için kar ve sağanak uyarısı var?
Hangi iller için kar ve sağanak uyarısı var?
Kayseri şehit Nihat İlgen’i son yolculuğunda uğurladı
Kayseri şehit Nihat İlgen’i son yolculuğunda uğurladı
Uçurum kıyısındaki sancaktar türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor
Uçurum kıyısındaki sancaktar türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor
Bilecik’te her yer şehit için gül suyu kokuyor
Bilecik'te her yer şehit için gül suyu kokuyor
Tırın altında ezilen yaşlı adam öldü
Tırın altında ezilen yaşlı adam öldü
27 ton belgesiz kara midyesi ele geçirildi
27 ton belgesiz kara midyesi ele geçirildi
Gümüşhane’nin yüksekleri beyaza büründü
Gümüşhane'nin yüksekleri beyaza büründü
Şehit astsubay için baba ocağından helallik alındı
Şehit astsubay için baba ocağından helallik alındı
Daha Fazla Video Göster