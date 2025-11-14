Tırın altında ezilen yaşlı adam öldü

Edinilen bilgiye göre kaza; Kadirli ilçesi Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarında meydana geldi. Bulvar üzerinde yaya olarak ilerleyen 86 yaşındaki Emin Cankurt, yakıt almak için petrol istasyonuna girmeye çalışan H.D. yönetimindeki 80 ADF 619 plakalı tırın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Emin Cankurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kadirli Osmaniye yolunda ulaşım kaza nedeniyle kontrollü şekilde sağlanırken sürücü H.D. polis tarafından göz altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor

