Tır dorsesinde 18 kaçak göçmen yakalandı: Sürücüler tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2025 16:26
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Suşehri ilçe merkezinde 12 Kasım tarihinde tarafından yapılan denetimlerde hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan tırın dorsesinden 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan göçmenleri taşıyan tırın şoförleri İ.D ve T.G gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Emniyet ekipleri tarafından yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla süreceği ifade edildi.
