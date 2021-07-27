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Tıp öğrencisi Onur Eker’i arılar mı öldürdü? Arı sokması öldürür mü? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 27.07.2021 10:52
Ankara'da dedesinin kaçan kurbanlığının peşinden giden ve 3 gün sonra dağlık alanda cenazesi bulunan 20 yaşındaki Onur Eker'in ön otopsi raporu belli oldu. Onur'un vücudunda çok sayıda arı iğnesi tespit edildi. Gencin, kesin ölüm nedeni adli tıp raporuyla belli olacak. Peki arı sokması öldürür mü? Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm sebebi arı sokması mı? Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Recep Dodurgalı, A Haber'de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dodurgalı, "Arı sokmasına bağlı alerjik reaksiyonlarda ölüm ihtimali vardır. Bunları kabacay ikiye ayırabiliriz bir tanesi basit arının soktuğu bölgede lokal olarak şişlik, kızarıklık, kabarıklık, yanma, ağrı şeklinde reaksiyonlardır. Bütün vücutta kızarıklık kabarıklık, deri altında ödem, karın ağrısı bulantı, kusma, yüzde dilde şişme ortaya çıkan bizim anafilaksi dediğimiz alerjik şok durumu ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.
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