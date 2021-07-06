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Temmuz ayında bu kadar yağmur normal mi? İstanbul’da dolu riski var mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2021 09:34
Güncelleme:06.07.2021 09:38
Meteoroloji uzmanları, bugün için Marmara Bölgesi'nde “Süper Hücre” uyarısında bulundu. Peki bu yağışlar normal mi? İstanbul’da dolu riski var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İTÜ Meteoroloji Mühendisliği’nden Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan değerlendirdi.
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