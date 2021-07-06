06 Temmuz 2021, Salı
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Temmuz ayında bu kadar yağmur normal mi? İstanbul’da dolu riski var mı?
Meteoroloji uzmanları, bugün için Marmara Bölgesi'nde “Süper Hücre” uyarısında bulundu. Peki bu yağışlar normal mi? İstanbul’da dolu riski var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İTÜ Meteoroloji Mühendisliği’nden Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan değerlendirdi.