06 Eylül 2025, Cumartesi

TEM Otoyolu'nda tırın dorsesi alev alev yandı
TEM Otoyolu’nda tırın dorsesi alev alev yandı

TEM Otoyolu’nda tırın dorsesi alev alev yandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 13:55
Olay, gece saatlerinde TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde, Hamzabey köyü mevkiinde meydana geldi. 06 BRY 936 plakalı tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken diğer sürücülerin yardımıyla tırın kupası dorseden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tırın dorsesi ve içerisindeki kargo ürünleri büyük hasar gördü. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
