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Tekstil atölyesinde “yüzüme kumaş attın” kavgası kamerada: Ortalık karıştı, iş arkadaşları ayırdı

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Giriş: 11.01.2024 15:12
Güncelleme:11.01.2024 15:34
İddiaya göre göre Kağıthane Çağlayan’da bulunan bir tekstil atölyesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, ütü yapan iki işçi arasında sözlü bir tartışma başladı. Ardından işçilerden birisi tartıştığı iş arkadaşının yüzüne kumaş parçalarından birisini fırlattı. Bunun üzerine büyüyen tartışmanın ardından yüzüne kumaş fırlatılan işçi, eline geçeni diğer işçiye fırlatmasıyla tekme ve yumruklar havada uçuştu. İş arkadaşlarının araya girmesiyle güçlükle sakinleştirilen ikili, olayın ardından birbirinden şikayetçi olmadı. Yaşanan ilginç kavga atölyenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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