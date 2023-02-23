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Tavuk kümesine saldıran atmaca neye uğradığını şaşırdı

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Giriş: 23.02.2023 09:04
Beslediği horoz ve tavukları kontrol etmek amaçlı kümesin etrafına güvenlik kamerası koyan bir kişi yerdeki tavuk tüyleri görünce direk görüntüleri izlemeye başladı. Görüntüleri izleyen kişi hiç beklemediği bir manzarayla karşılaşırken kümesindeki horoz ile de adeta gurur duydu.
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