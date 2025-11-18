Tarladan sofralara hasat bereketi: Bafra’da lahana, İzmir’de domates mesaisi

18 Kasım 2025, Salı

Giriş: 18.11.2025 16:37
Anadolu'da hasat mesaisi sürüyor. Samsun'un Bafra Ovası'nda kırmızı lahana toplanırken İzmir'de özenle kurutulan domatesler 98 ülkeye ihraç ediliyor. Kurutulmuş domates üretiminde dünya birincisi olan Türkiye, 2025'in ilk 10 ayında 108 milyon dolarlık ihracatla dünya ikincisi oldu. 2026 hedefi ise 150 milyon dolar.
