Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu aşka geldi! Mert Öcal ve Sude Burcu'nun samimi görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star’da, Nisa Bölükbaşı’nın takım arkadaşı Sude Burcu’yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karışmıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştı. Survivor'ın yıldızları Mert Öcal ve Sude Burcu aşklarını başta gizli saklı yaşamayı denese de şimdilerde ilişkilerini paylaşmaktan geri durmuyorlar. Mert Öcal ile 14 yaş küçük sevgilisi Sude Burcu'nun aşk pozlarına Instagram kullanıcılarını ikiye böldü