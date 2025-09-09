09 Eylül 2025, Salı

Sürücü, yaya geçidinde tartıştığı kadını yumrukladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 21:56
Olay Çankaya’nın Strazburg Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yaya geçidinden karşıya geçerken kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye tepki gösteren kadın ile sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücü aracını durdurup tepki gösteren kadına yumruk atarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekip ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Saldırgan polis ekiplerince yakalanıp göz altına alınırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
