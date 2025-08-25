Sürücü kaza yaptı: Araç 112 arayarak yardım istedi

Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarındaki demir bariyerlere çaptı, daha sonra da orta refüje girerek durabildi. 3 kişinin yaralandığı kazayı araç; içinde bulunan 'acil çağrı sistemi' (eCall) 112’yi otomatik arayarak acil çağrıda bulundu ve kazanın olduğu yerin koordinatlarını paylaştı.

