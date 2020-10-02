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Sultan Selahaddin Eyyübi kimdir?
Bugün Kudüs’ün Fethinin 833. yıl dönümü… Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı alan ve İslam dünyasını birleştiren Sultan Selahaddin Eyyübi kimdir? Haçlılara karşı kazandığı zaferlerle adını tarihe yazdıran İslam dünyasını birleştiren büyük komutan Selahaddin Eyyübi’nin hayatına dair bilinmeyenler…
Bugün Kudüs'ün Fethinin 833. yıl dönümü… Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı alan ve İslam dünyasını birleştiren Sultan Selahaddin Eyyübi kimdir? Haçlılara karşı kazandığı zaferlerle adını tarihe yazdıran İslam dünyasını birleştiren büyük komutan Selahaddin Eyyübi'nin hayatına dair bilinmeyenler…