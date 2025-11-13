13 Kasım 2025, Perşembe
Sucukta at ve eşek eti kullananlar ifşa edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını tek tek ifşa ettiği taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Bakanlığın yayımladığı yeni listede 11 markanın sucukta baş ve kalp olmak üzere sakatat ile kanatlı eti kullandığı tespit edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci konuğu olan gıda mühendisi Nurten Sırma ile konuştu.