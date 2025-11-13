13 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Sucukta at ve eşek eti kullananlar ifşa edildi
Sucukta at ve eşek eti kullananlar ifşa edildi

Sucukta at ve eşek eti kullananlar ifşa edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.11.2025 15:14
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını tek tek ifşa ettiği taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Bakanlığın yayımladığı yeni listede 11 markanın sucukta baş ve kalp olmak üzere sakatat ile kanatlı eti kullandığı tespit edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci konuğu olan gıda mühendisi Nurten Sırma ile konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sucukta at ve eşek eti kullananlar ifşa edildi
Sucukta at ve eşek eti kullananlar ifşa edildi
Sucukta at ve eşek eti kullananlar ifşa edildi
Sındırgı’da deprem fırtınası!
Sındırgı’da deprem fırtınası!
Polis dehşet saçtı: eşini, çocuklarını öldürdü
Polis dehşet saçtı: eşini, çocuklarını öldürdü
Sır ölümde yeni perde! Eski enişte ve silinen mesajlar
Sır ölümde yeni perde! Eski enişte ve silinen mesajlar
Karakutu ne zaman çözümlenecek?
Karakutu ne zaman çözümlenecek?
Doktorlara reklam yasağı!
Doktorlara reklam yasağı!
Sındırgı üç aydır diken üstünde!
Sındırgı üç aydır diken üstünde!
Muazzez Abacı’dan unutulmaz telefon şakası!
Muazzez Abacı'dan unutulmaz telefon şakası!
Seri cinayetler! Kayıplara karıştı
Seri cinayetler! Kayıplara karıştı
Kadın sürücü araçlara çarparak boşluğa düştü
Kadın sürücü araçlara çarparak boşluğa düştü
Ankara ve Antalya’da trafik kilit!
Ankara ve Antalya'da trafik kilit!
Gizemli ölüm! Ön inceleme raporu çıktı
Gizemli ölüm! Ön inceleme raporu çıktı
Daha Fazla Video Göster