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Stresten ve kalabalıktan uzak bir gün! Ekibimiz Soysallı Köyü’ne konuk oldu

Stresten ve kalabalıktan uzak bir gün! Ekibimiz Soysallı Köyü’ne konuk oldu

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 16:50
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine bağlı Soysallı Köyü stres ve gürültüden uzak tam yaşanacak bir yer. Ekibimiz doğal güzellikleri ve eşsiz manzaraya sahip bu köyde bir gün geçirdi. İşte o renkli görüntüler...
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