Stresten ve kalabalıktan uzak bir gün! Ekibimiz Soysallı Köyü’ne konuk oldu

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine bağlı Soysallı Köyü stres ve gürültüden uzak tam yaşanacak bir yer. Ekibimiz doğal güzellikleri ve eşsiz manzaraya sahip bu köyde bir gün geçirdi. İşte o renkli görüntüler...

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