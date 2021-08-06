07 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Manisa Soma'da feci kaza: 9 ölü | Son durumu canlı yayında anlattı

Son dakika: Manisa Soma'da feci kaza: 9 ölü | Son durumu canlı yayında anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.08.2021 08:43
Son dakika haberi... Manisa'nın Soma ilçesinde TIR ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. A Haber muhabiri Mehmet Ali Erbaş detayları anlattı. Erbaş, "İstanbul-İzmir karayolunun 267. km’sinde gerçekleşti olay. 55 AAD 477 plakalı otobüs sağ şeritte beklemekte olan bir TIR’ın römorkuna arkadan çarptı. Olay yerinde 6 yolcu 3 yolcu da hastanede olmak üzere 9 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 50 yolcusu bulunan otobüsün 3’ü personel olduğu bilgisi şu an için elimizde mevcut." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Panik yaratan olay! 20 santim...
Panik yaratan olay! 20 santim...
İstanbul’da korkutan yangın
İstanbul'da korkutan yangın
Aydın’da orman yangını
Aydın'da orman yangını
Yangın fırsatçıları şimdi de keresteye göz dikti!
Yangın fırsatçıları şimdi de keresteye göz dikti!
Valilikler peş peşe duyurdu! İşte yeni yasaklar
Valilikler peş peşe duyurdu! İşte yeni yasaklar
Yola uzanıp böyle izledi
Yola uzanıp böyle izledi
Cenaze evinden yangın bölgesine!
Cenaze evinden yangın bölgesine!
Burdur’da orman yangını
Burdur'da orman yangını
Yangın arı kovanlarına da zarar verdi
Yangın arı kovanlarına da zarar verdi
Mangal yapıp meşale yaktılar
Mangal yapıp meşale yaktılar
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
Çiftçilerin traktör mağduriyeti giderildi
Çiftçilerin traktör mağduriyeti giderildi
Daha Fazla Video Göster