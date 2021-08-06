07 Ağustos 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: Manisa Soma'da feci kaza: 9 ölü | Son durumu canlı yayında anlattı
Son dakika haberi... Manisa'nın Soma ilçesinde TIR ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. A Haber muhabiri Mehmet Ali Erbaş detayları anlattı. Erbaş, "İstanbul-İzmir karayolunun 267. km’sinde gerçekleşti olay. 55 AAD 477 plakalı otobüs sağ şeritte beklemekte olan bir TIR’ın römorkuna arkadan çarptı. Olay yerinde 6 yolcu 3 yolcu da hastanede olmak üzere 9 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 50 yolcusu bulunan otobüsün 3’ü personel olduğu bilgisi şu an için elimizde mevcut." ifadelerini kullandı.