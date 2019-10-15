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15.10.2019

Son dakika: Konya’da dehşete düşüren olay! Saniye saniye görüntülendi

Son dakika haberi: Konya'da çay ocağına gelen bir şahıs kapıda oturan bir kişiyi kafasından vurdu. Olay yerine beraber geldiği şahsı da sırtından vuran zanlı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, saat 00.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Selimiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay ocağında oturan Uğur A'nın yanına henüz ismi belirlenemeyen şüpheli bir kişi Emre G. ile birlikte geldi. İki grup arasında kısa süreli sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında ismi belirlenemeyen şüpheli, yanında bulunan silahla Uğur A'nın kafasına bir el ateş etti. Daha sonra şüpheli şahıs, yanında gelen Emre G'yi de sırtından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayın, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesinin ardından polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Uğur A. ambulansla Konya Numune Hastanesine, sırtından vurulan Emre G. ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uğur A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ise olay anını kaydetti. Görüntülerde, şüpheli şahsın Emre G. ile birlikte olay yerine gelerek önce Uğur A'yı başından vurduğu daha sonra yanında gelen Emre G'yi vurarak olay yerinden kaçtığı görülüyor. Yaralılara yardım etmek için gelen vatandaşlar ve gece bekçilerinin arasındaki iki kadının yaralıları kontrol ettikten sonra olay yerinden kaçtıkları da görülüyor. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

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