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Son dakika: Ankara'da korkutan yangın! Tıbbi ekipman fabrikası... |Video

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Giriş: 20.05.2020 14:26
Güncelleme:20.05.2020 14:26
Son dakika haberi... Ankara'da tıbbi ekipman ve ürünlerin üretildiği fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, Sincan ilçesinde Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tıbbi ekipman ve ürünlerin üretildiği fabrikada meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark edenler, iftaiyeye haber verdi.

Çok sayıda itfaiye ekibi fabrikaya sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.

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