Sokaklarda dehşet saçan pitbull ve ormanın en güçlülerinden kaplan aynı kafeste! Kaplan pitbull kavgası izle | Pitbull kaplan kavgası Video İzle

Son zamanlarda pitbull saldırıları gündemdeyken, hayvanat bahçesinden gelen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Köpeklerin en güçlü cinslerinden olan pitbull ve kaplanın ölümcül kapışması saniye saniye görüntülendi. Pitbullun kaplan karşısında bile oldukça korkusuz bir biçimde atak yapan taraf olması izleyenleri hayrete düşürdü.