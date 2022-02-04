04 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sokaklarda dehşet saçan pitbull ve ormanın en güçlülerinden kaplan aynı kafeste! Kaplan pitbull kavgası izle | Pitbull kaplan kavgası Video İzle

Sokaklarda dehşet saçan pitbull ve ormanın en güçlülerinden kaplan aynı kafeste! Kaplan pitbull kavgası izle | Pitbull kaplan kavgası Video İzle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2022 16:09
Son zamanlarda pitbull saldırıları gündemdeyken, hayvanat bahçesinden gelen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Köpeklerin en güçlü cinslerinden olan pitbull ve kaplanın ölümcül kapışması saniye saniye görüntülendi. Pitbullun kaplan karşısında bile oldukça korkusuz bir biçimde atak yapan taraf olması izleyenleri hayrete düşürdü.
Pitbull ve kaplan aynı kafeste!
Pitbull ve kaplan aynı kafeste!
Yürüdüğü kaldırım çöktü, açılan çukura düştü
Yürüdüğü kaldırım çöktü, açılan çukura düştü
Irmak taştı! Bu görüntüler çekti
Irmak taştı! Bu görüntüler çekti
Kar ve yağış barajları doldurdu!
Kar ve yağış barajları doldurdu!
Hırsını alamadı, yaşlı adamın bastonuyla saldırmak istedi
Hırsını alamadı, yaşlı adamın bastonuyla saldırmak istedi
Ömrünü Allah yoluna adadı!
Ömrünü Allah yoluna adadı!
Elektrik akımına kapılan köpek öldü
Elektrik akımına kapılan köpek öldü
Dolandırıcılıkta ’Müstehcen fotoğraf’ tuzağı
Dolandırıcılıkta 'Müstehcen fotoğraf' tuzağı
Ece ile ilgili detay boğazları düğümledi
Ece ile ilgili detay boğazları düğümledi
Almanya’da ölüme terk edilen Türk vatana döndü
Almanya'da ölüme terk edilen Türk vatana döndü
Çöp atmaya çıktı boynundan vuruldu!
Çöp atmaya çıktı boynundan vuruldu!
Öyle bir minyatür ev yaptı ki görenler gözlerine inanamadı
Öyle bir minyatür ev yaptı ki görenler gözlerine inanamadı
Daha Fazla Video Göster