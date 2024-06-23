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Sokak hayvanları için taslak metin hazır! Uyutma yöntemi nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2024 14:04
AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıklarında sona gelindi. AK Parti grup yöneticileri hazırlanan yasa teklifinin içeriği hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MYK üyelerine sunum yapacak. Teklife son şeklinin verilmesi ve sonrasında TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
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