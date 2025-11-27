27 Kasım 2025, Perşembe

27.11.2025 15:59
Hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, yoğun sis etkili oldu. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Trafikte seyreden araç sürücüleri, takip mesafesini koruyarak dikkatli seyretti. Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda sis altında kalan tarihi yapılarda güzel görüntüler oluştu. Yoğun sis şehrin üzerini de kapladı. Sis tabakası dron ile görüntülendi.
