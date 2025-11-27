Hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, yoğun sis etkili oldu. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Trafikte seyreden araç sürücüleri, takip mesafesini koruyarak dikkatli seyretti. Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda sis altında kalan tarihi yapılarda güzel görüntüler oluştu. Yoğun sis şehrin üzerini de kapladı. Sis tabakası dron ile görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN