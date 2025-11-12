Şişli’de taksici ile yolcu arasında “adres tartışması” kamerada

Şişli’de gece saatlerinde bir taksici ile yolcu arasında adres nedeniyle tartışma çıktı. Kadın yolcu, “Sen taksicisin, sen bileceksin” diyerek tepki gösterdi, taksici ise “İstanbul ne kadar büyük biliyorsunuz” diye karşılık verdi. Tartışmanın ardından kadın araçtan indi. O anlar araç kamerasına yansırken, taksici Nezir Öztekin, gecenin saat 3’ünde beynin durduğunu belirterek yaşananları anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN