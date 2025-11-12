12 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Şişli’de taksici ile yolcu arasında “adres tartışması” kamerada
Şişli’de taksici ile yolcu arasında adres tartışması kamerada

Şişli’de taksici ile yolcu arasında “adres tartışması” kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2025 12:24
Şişli’de gece saatlerinde bir taksici ile yolcu arasında adres nedeniyle tartışma çıktı. Kadın yolcu, “Sen taksicisin, sen bileceksin” diyerek tepki gösterdi, taksici ise “İstanbul ne kadar büyük biliyorsunuz” diye karşılık verdi. Tartışmanın ardından kadın araçtan indi. O anlar araç kamerasına yansırken, taksici Nezir Öztekin, gecenin saat 3’ünde beynin durduğunu belirterek yaşananları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şişli’de taksici ile yolcu arasında adres tartışması kamerada
Şehidin evine Türk Bayrağı asıldı
Şehidin evine Türk Bayrağı asıldı
Düzce’de 12 Kasım depremi şehitleri unutulmadı
Düzce’de 12 Kasım depremi şehitleri unutulmadı
Bir askerimizin daha naaşı bulundu!
Bir askerimizin daha naaşı bulundu!
Bozkurt’ta kayıp telefon bulunabilecek mi?
Bozkurt’ta kayıp telefon bulunabilecek mi?
Sokak köpekleri küçük kıza dehşeti yaşattı
Sokak köpekleri küçük kıza dehşeti yaşattı
3 çocuk babası adam halı sahada kalbine böyle yenildi
3 çocuk babası adam halı sahada kalbine böyle yenildi
Taksici ile yolcu arasında adres tartışması kamerada
Taksici ile yolcu arasında “adres tartışması” kamerada
Şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Kandemir’in acı haberi Ankara’ya ulaştı
Şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Kandemir’in acı haberi Ankara’ya ulaştı
Çine’deki hırsızlık olayı şüphelileri yakalandı
Çine’deki hırsızlık olayı şüphelileri yakalandı
TV binasına silahla giren şüpheli tutuklandı
TV binasına silahla giren şüpheli tutuklandı
Hayali şatıs! 19 milyonluk dolandırıcılık
Hayali şatıs! 19 milyonluk dolandırıcılık
Sultangazi’de yağış sonrası araçlar yolda mahsur kaldı
Sultangazi'de yağış sonrası araçlar yolda mahsur kaldı
Daha Fazla Video Göster