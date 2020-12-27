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Sıra dışı yöntem! Garaj yolunda biriken karları lav silahıyla eritti

A Haber
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Giriş: 27.12.2020 09:51
Güncelleme:27.12.2020 11:57
ABD'nin Kentucy eyaletinde yaşayan bir kişi, şiddetli kar yağışı ile mücadele etmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Garaj yolunda biriken karı lav silahı kullanarak eriten adam sosyal medyada gündem oldu.

ABD'nin Kentucy eyaletinde yaşayan bir kişi, şiddetli kar yağışı ile mücadele etmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Garaj yolunda biriken karı lav silahı kullanarak eriten adam sosyal medyada gündem oldu.

Sıra dışı yöntem! Garaj yolunda biriken karları lav silahıyla eritti SIRA DIŞI YÖNTEM! GARAJ YOLUNDA BİRİKEN KARLARI LAV SİLAHIYLA ERİTTİ

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