Sındırgı üç aydır diken üstünde! İşte depremin merkez üssü Sındırgı

En büyüğü 10 Ağustos'ta 6,1 olarak kayıtlara geçmiş Balıkesirliler deprem gerçeği ile yüzleşmişti. Merkez üssü Sındırgı'da yaşayanlar diken üstünde çünkü son üç aydan bu yana yaklaşık 17 binden fazla sarsıntı oldu. Bölge halkı çadırlarda ve karavanlarda yaşamaya başladı. Gözlerine de aylardır uyku girmiyor. Ekip arkadaşlarımız korkunun yaşandığı ilçenin fotoğrafını çekti.

