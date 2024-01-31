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Silivri’de yine dere taştı! Vatandaş kum torbalarıyla önlem aldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 11:29
İstanbul Silivri'de sağanak nedeniyle dere taştı. Altınorak Sitesi'ni 2 ay sonra yeniden su bastı. Gölete dönen yollar drone ile havadan görüntülendi.
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