31 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Siirt'te aile faciası: 2 ölü! Eşini ve amcasını öldürdü
Siirt’te aile faciası: 2 ölü! Eşini ve amcasını öldürdü

Siirt'te aile faciası: 2 ölü! Eşini ve amcasını öldürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2025 11:20
Siirt’in Kurtalan ilçesinde aile faciası yaşandı. Onur Arı isimli kişi, tartıştığı eşi ve amcasını silahla vurarak öldürdü. Kavgayı ayırmak isteyen annesi ile iki kişiyi de ağır yaralayan saldırgan, olay sonrası kaçtı ancak polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Siirt’te aile faciası: 2 ölü! Eşini ve amcasını öldürdü
A Haber patlamanın yaşandığı evde
A Haber patlamanın yaşandığı evde
Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
Karı-koca kazada öldü: 3 kişi yaralandı
Karı-koca kazada öldü: 3 kişi yaralandı
Siirt’te aile faciası: 2 ölü!
Siirt'te aile faciası: 2 ölü!
Adana Kozan’da arıtma tesisi isyanı!
Adana Kozan'da arıtma tesisi isyanı!
Bursa’da yol kavgası kamerada: Sopalar, yumruklar, terlikler havada uçuştu
Bursa’da yol kavgası kamerada: Sopalar, yumruklar, terlikler havada uçuştu
İstanbul Boğazı’nda mest eden sonbahar manzarası
İstanbul Boğazı'nda mest eden sonbahar manzarası
Fatih Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüpleri’ne malzeme desteği
Fatih Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüpleri'ne malzeme desteği
Küçükçekmece’de korkutan termosifon patlaması
Küçükçekmece'de korkutan termosifon patlaması
İstanbul ve Yalova merkezli çete operasyonu: 17 gözaltı
İstanbul ve Yalova merkezli çete operasyonu: 17 gözaltı
40 derecelik suya yoğun ilgi
40 derecelik suya yoğun ilgi
Korkutan patlama! Ev bu hale geldi
Korkutan patlama! Ev bu hale geldi
Daha Fazla Video Göster