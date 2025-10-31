Siirt’te aile faciası: 2 ölü! Eşini ve amcasını öldürdü

Siirt’in Kurtalan ilçesinde aile faciası yaşandı. Onur Arı isimli kişi, tartıştığı eşi ve amcasını silahla vurarak öldürdü. Kavgayı ayırmak isteyen annesi ile iki kişiyi de ağır yaralayan saldırgan, olay sonrası kaçtı ancak polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

