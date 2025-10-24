24 Ekim 2025, Cuma

Şiddetli rüzgar inşaat halindeki binanın çatısını böyle uçurdu
Şiddetli rüzgar inşaat halindeki binanın çatısını böyle uçurdu

Şiddetli rüzgar inşaat halindeki binanın çatısını böyle uçurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 19:26
Olay, Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Olcay Sokak’ta meydana geldi. Meteoroloji’nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul genelinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Arnavutköy’de, şiddetli rüzgar nedeniyle inşaat halindeki binanın çatısı ve çatıda bulunan tuğlalar yerinden sökülerek aşağıya uçtu. Olayda yaralanan olmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Olay hakkında konuşan Ramazan Çam, "Şiddetli fırtınadan dolayı çatıdaki tuğlalar yerinden uçtu. İnşaatta çalışanlar aşağıda kulübede yemek yiyorlardı. Çevrede de kimse yoktu. Ben ses nedeniyle dışarı çıktım, etrafta kimse yoktu. Tuğlalar yere düşmüştü" dedi. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
