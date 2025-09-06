Şemdinli üzümü Yüksekova tezgâhlarını süslüyor

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yetiştirilen yerli üzümler, Yüksekova pazarlarında kilogramı 59 TL’den satışa sunuluyor. Katkısız ve doğal yapısıyla dikkat çeken Şemdinli üzümü, bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor. Pazara gelen vatandaşlar, yerli ve lezzetli olmasının önemine vurgu yapıyor. Erdal Korkmaz, “GDO’suz ve harika bir ürün, ancak çabuk bozuluyor, günlük tüketilmeli” dedi. Ali Korkmaz ise, “Kendi halkımızın yetiştirdiği bu üzümü almak daha mantıklı” ifadelerini kullandı. Şemdinli üzümünün önümüzdeki haftalarda da Yüksekova pazarlarındaki yerini koruması bekleniyor.

