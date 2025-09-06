06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Şemdinli üzümü Yüksekova tezgâhlarını süslüyor
Şemdinli üzümü Yüksekova tezgâhlarını süslüyor

Şemdinli üzümü Yüksekova tezgâhlarını süslüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 16:08
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yetiştirilen yerli üzümler, Yüksekova pazarlarında kilogramı 59 TL’den satışa sunuluyor. Katkısız ve doğal yapısıyla dikkat çeken Şemdinli üzümü, bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor. Pazara gelen vatandaşlar, yerli ve lezzetli olmasının önemine vurgu yapıyor. Erdal Korkmaz, “GDO’suz ve harika bir ürün, ancak çabuk bozuluyor, günlük tüketilmeli” dedi. Ali Korkmaz ise, “Kendi halkımızın yetiştirdiği bu üzümü almak daha mantıklı” ifadelerini kullandı. Şemdinli üzümünün önümüzdeki haftalarda da Yüksekova pazarlarındaki yerini koruması bekleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şemdinli üzümü Yüksekova tezgâhlarını süslüyor
Ankara’da sokaklar göle döndü!
Ankara'da sokaklar göle döndü!
Göçerlerin zorlu yayla mesaisi!
Göçerlerin zorlu yayla mesaisi!
Ankara’da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Ankara’da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
300 bininci konutu Başkan Erdoğan teslim edecek!
300 bininci konutu Başkan Erdoğan teslim edecek!
Şemdinli üzümü Yüksekova tezgâhlarını süslüyor
Şemdinli üzümü Yüksekova tezgâhlarını süslüyor
Çankırı’da doğalgaz patlaması panik yarattı
Çankırı’da doğalgaz patlaması panik yarattı
Bolu’da sağanak hayatı felç etti!
Bolu’da sağanak hayatı felç etti!
Eniştesine ateş açtı: Ortalık savaş alanına döndü
Eniştesine ateş açtı: Ortalık savaş alanına döndü
Üsküdar tünelinde zincirleme kaza!
Üsküdar tünelinde zincirleme kaza!
Salçanın sofralara uzanan yolculuğu!
Salçanın sofralara uzanan yolculuğu!
Dünya motokros şampiyonası başladı!
Dünya motokros şampiyonası başladı!
Yine zorbalık yine hedefte bir çocuk!
Yine zorbalık yine hedefte bir çocuk!
Daha Fazla Video Göster