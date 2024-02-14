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Selin ardında Antalya! Hasar tespit çalışması başlatıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 20:03
1 kişinin hayatını kaybettiği selin ardından Antalya'da hasar tespit çalışması başlatıldı. 5 ilçede, 2 bin 500 noktada su baskını yaşandı. En fazla yağış alan ilçe Kepez oldu metrekareye 372 kilogram yağış düştü.
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