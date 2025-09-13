Şehre Yakın Çavdarlı Köyü’nde! Tarihi ve doğal güzellikler…

Şehre Yakın ekibinin bu bölümdeki durağı, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Afyonkarahisar merkeze bağlı Çavdarlı Köyü oldu. Anadolu'nun kadim topraklarında köklü bir geçmişe sahip olan bu köy, hem misafirperver insanları hem de doğayla iç içe yaşam biçimiyle ekibimizi sıcak bir şekilde karşıladı. İşte o görüntüler…

