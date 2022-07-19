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Şehmus Ele 8 gün sonra sağ olarak bulundu! Her yerde aranıyordu

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Giriş: 19.07.2022 14:50
Tekirdağ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na 8 gün önce ailesiyle piknik yapmak için gelip, ormanda kaybolan Şehmus Ele, İstanbul' un Çatalca ilçesi'nde ormanlık alanda sağ olarak bulundu.
Şehmus Ele 8 gün sonra sağ olarak bulundu!
Şehmus Ele 8 gün sonra sağ olarak bulundu!
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