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Şehit doktorun hikayesi ağlattı! Gönüllü gitti şehit oldu

Şehit doktorun hikayesi ağlattı! Gönüllü gitti şehit oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 11:25
Pratisyen Hekim Koray Arslan gönüllü olarak gittiği Pençe Kilit bölgesinde kalp krizi sonrası şehit olmuştu. Şehit doktorun hayat hikayesi yürekleri burktu. Şehit Doktor Arslan'ın Kuleli Askeri Lisesi mezunu olduğu ancak harp akademisinden FETÖ'cülerin baskısıyla ayrılmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.
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Şehit doktorun hikayesi ağlattı! Gönüllü gitti şehit oldu
Şehit doktorun hikayesi ağlattı
Şehit doktorun hikayesi ağlattı
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