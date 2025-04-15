15 Nisan 2025, Salı
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Şehit doktorun hikayesi ağlattı! Gönüllü gitti şehit oldu
Pratisyen Hekim Koray Arslan gönüllü olarak gittiği Pençe Kilit bölgesinde kalp krizi sonrası şehit olmuştu. Şehit doktorun hayat hikayesi yürekleri burktu. Şehit Doktor Arslan'ın Kuleli Askeri Lisesi mezunu olduğu ancak harp akademisinden FETÖ'cülerin baskısıyla ayrılmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.