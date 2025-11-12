Şehidin evine Türk Bayrağı asıldı

Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uzman Çavuş Emre Sayın'ın (40) şehadet haberi Balıkesir'deki ailesine verildi. Şehidin eşi Zeliha Sayın ile annesinin Merzifon'da olduğu, babasının ise acı haberi alınca Merzifon'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Şehit Sayın'ın Karesi ilçesi Kuva-i Milliye Mahallesi'nde bulunan evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin 3'üncü çocuğunun yaklaşık 2 ay önce doğduğunu belirten komşuları yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Şehidin cenaze töreninin Balıkesir'de yapılması bekleniyor.

