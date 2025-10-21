21 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Sefaköy'de metrobüs kazası! Ulaşımda aksama
Sefaköy’de metrobüs kazası! Ulaşımda aksama

Sefaköy'de metrobüs kazası! Ulaşımda aksama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.10.2025 10:39
Sefaköy'de iki metrobüs kaza yaptı. Durakta bekleyen metrobüse aynı istikamette ilerleyen başka metrobüs arkadan çarptı. Yenibosna istikametinde meydana gelen kazada bir yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken metrobüs güzergahında yoğunluk yaşandı. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sefaköy’de metrobüs kazası! Ulaşımda aksama
Sefaköy’de metrobüs kazası! Ulaşımda aksama
Sefaköy'de metrobüs kazası! Ulaşımda aksama
Yanan alanlar hiçbir şekilde imara açılamaz
"Yanan alanlar hiçbir şekilde imara açılamaz"
Yılan gibi araba! Görenler şoke oldu
Yılan gibi araba! Görenler şoke oldu
Kontrolden çıkan motosiklet duvara çarptı
Kontrolden çıkan motosiklet duvara çarptı
Yine yasa dışı bahis! 3,6 milyar para transferi
Yine yasa dışı bahis! 3,6 milyar para transferi
Köye inen kurt sürüsü kamerada
Köye inen kurt sürüsü kamerada
Asgari ücret için üçlü danışma toplantısı
Asgari ücret için üçlü danışma toplantısı
Kış bakımında lastik ve antifriz uyarısı
Kış bakımında lastik ve antifriz uyarısı
Sağlık sigortasında yeni dönem
Sağlık sigortasında yeni dönem
Yiğitcan’ın ölümünde şüphe varmı?
Yiğitcan'ın ölümünde şüphe varmı?
Erzincan’da yoğun sis
Erzincan'da yoğun sis
Balıkesir’deki kabusta 3. cinayet şüphesi
Balıkesir'deki kabusta 3. cinayet şüphesi
Daha Fazla Video Göster