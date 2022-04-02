02 Nisan 2022, Cumartesi
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Sarıyer'de yangına müdahale eden itfaiye aracıda alev aldı! A Haber olay yerinde!
Sarıyer Bahçeköy'de bir kebapçıda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki 3 binaya sıçradı. Yangına müdahale eden bir itfaiye aracı da alev topuna döndü. Bölgeye İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. Olay yerinden A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer detayları aktardı.