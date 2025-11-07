07 Kasım 2025, Cuma

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
Şanlıurfa’da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa’da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2025 16:51
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Suruç ve Eyyübiye ilçelerinde tefecilik yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerdeki aramalarda, 51 adet toplam 20 milyon 335 lira değerinde isme yazılı senet, yazılı sözleşme, bilgisayar kasası, flash bellek, gizli kamera ve tabanca ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği tespit edilen 20 milyon lira değerindeki taşınmaza da mahkeme kararıyla el konuldu. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
