Şanlıurfa’da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Suruç ve Eyyübiye ilçelerinde tefecilik yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerdeki aramalarda, 51 adet toplam 20 milyon 335 lira değerinde isme yazılı senet, yazılı sözleşme, bilgisayar kasası, flash bellek, gizli kamera ve tabanca ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği tespit edilen 20 milyon lira değerindeki taşınmaza da mahkeme kararıyla el konuldu. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

