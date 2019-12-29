Şanlıurfa'da markete dalan tır 4 kişiyi ezdi |Video

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkan tır markete daldı. Markette bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kaza, Viranşehir -Mardin Karayolu üzerinde bulunan Anıt (Kerme) kırsal Mahallesinde meydana geldi.

Mardin istikametine seyir halinde olan Çetin T. yönetimimdeki 38 JK 095 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki markete daldı. Kazada markette bulunan Süleyman D. (17), Yunus D.(11), İbrahim Halil D. (3) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır vinç yardımıyla marketten çıkartılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.