16 Şubat 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i katleden katil Can Göktuğ Boz ile ilgili Adli Tıp'tan ilk karar!
Son dakika haberine göre: Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin dosyada Adli Tıp Kurumu'nun katilin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin ilk incelemesi sonuçlandı.