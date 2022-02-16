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Samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i katleden katil Can Göktuğ Boz ile ilgili Adli Tıp'tan ilk karar!

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Giriş: 16.02.2022 18:18
Son dakika haberine göre: Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin dosyada Adli Tıp Kurumu'nun katilin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin ilk incelemesi sonuçlandı.
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Samuray kılıcı ile Başak Cengiz’i katleden katil Can Göktuğ Boz ile ilgili Adli Tıp’tan ilk karar!
Samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i katleden katil Can Göktuğ Boz ile ilgili Adli Tıp'tan ilk karar!
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