Samuray kılıcı ile Başak Cengiz’i katleden katil Can Göktuğ Boz ile ilgili Adli Tıp’tan ilk karar!

Son dakika haberine göre: Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin dosyada Adli Tıp Kurumu'nun katilin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin ilk incelemesi sonuçlandı.