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Samsun'da feci kaza kamerada

İHA
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Giriş: 21.04.2024 16:51
Samsun'da hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptığı ve karı-kocanın hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ölen genç çift gözyaşları içinde toprağa verildi.
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