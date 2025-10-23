23 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Sahte diş kliniğine operasyon: Yüklü miktarda döviz ve TL ele geçirildi
Sahte diş kliniğine operasyon: Yüklü miktarda döviz ve TL ele geçirildi

Sahte diş kliniğine operasyon: Yüklü miktarda döviz ve TL ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2025 16:34
Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki kişinin diş hekimi diploması bulunmamasına rağmen ilçe merkezinde yasa dışı şekilde diş çekimi, tedavi ve protez uygulamaları yaptığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, diş kamerası, dolgu makinesi, mikromotor başlıkları, hava-su şırıngası, çok sayıda enjektör ve ağrı kesici çözeltiler gibi tıbbi cihaz ve malzemelere el koydu. Klinikte yapılan aramada ayrıca 21 bin 400 Amerikan doları ve 65 bin 900 Türk lirası bulundu. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sahte diş kliniğine operasyon: Yüklü miktarda döviz ve TL ele geçirildi
Foça’da sağanak sonrası su baskını!
Foça'da sağanak sonrası su baskını!
Başıboş köpekler koyunları telef etti
Başıboş köpekler koyunları telef etti
Fosseptik çukuruna düşen 2 kişi öldü
Fosseptik çukuruna düşen 2 kişi öldü
Uçak havalandıktan saniyeler sonra düştü
Uçak havalandıktan saniyeler sonra düştü
Velinin öğretmeni darbettiği iddiası
Velinin öğretmeni darbettiği iddiası
Balıkçıların ağına takıldı! 3 tonluk...
Balıkçıların ağına takıldı! 3 tonluk...
A Haber selin vurduğu Gökçeada’da
A Haber selin vurduğu Gökçeada'da
A Haber selin vurduğu Foça’da!
A Haber selin vurduğu Foça’da!
Atalar Köyü’nde tarih ile doğa iç içe!
Atalar Köyü'nde tarih ile doğa iç içe!
Kardeşim diyordu ama...
"Kardeşim" diyordu ama...
Feci kazada 3 kardeş can verdi!
Feci kazada 3 kardeş can verdi!
Üniversitede eski eşten pompalı dehşet!
Üniversitede eski eşten pompalı dehşet!
Daha Fazla Video Göster