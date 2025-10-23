Sahte diş kliniğine operasyon: Yüklü miktarda döviz ve TL ele geçirildi

Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki kişinin diş hekimi diploması bulunmamasına rağmen ilçe merkezinde yasa dışı şekilde diş çekimi, tedavi ve protez uygulamaları yaptığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, diş kamerası, dolgu makinesi, mikromotor başlıkları, hava-su şırıngası, çok sayıda enjektör ve ağrı kesici çözeltiler gibi tıbbi cihaz ve malzemelere el koydu. Klinikte yapılan aramada ayrıca 21 bin 400 Amerikan doları ve 65 bin 900 Türk lirası bulundu. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

